Tony Hitzel aus Pankow spart Energie, heizt grün – und zahlt dennoch drauf. An die Politik hat er viele Fragen. Die Deutschen und die Wärmewende – Teil 3 unserer Serie.

Maximilian Gödecke für Berliner Zeitung am Wochenende

Grün, aber leider auch immer teurer: Tony Hitzel heizt sowohl zu Hause als auch in der Firma mit Wärmepumpen.

Grün, aber leider auch immer teurer: Tony Hitzel heizt sowohl zu Hause als auch in der Firma mit Wärmepumpen. Maximilian Gödecke für Berliner Zeitung am Wochenende

Wer das Grundstück von Tony Hitzel in Pankow betritt, der könnte irritiert sein. Linkerhand steht vor einer Steinmauer eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, die neue Vorzeigeheizung, der Star der grünen Wärmewende. Doch lässt man den Blick nach rechts schweifen, dann sieht man dort einen großen Verschlag mit Brennholz, das bis unters Dach aufgestapelt ist. Kachelmanns Albtraum, wenn man so will.