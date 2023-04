Holzeinschlag zur Energiegewinnung auf Rekordwert 13,8 Millionen Kubikmeter Holz wurden im vergangenen Jahr in Deutschland eingeschlagen, um daraus Energie zu gewinnen - so viel wie noch nie. Die Gesamtmenge... dpa

Wiesbaden -Noch nie seit der deutschen Wiedervereinigung ist in deutschen Wäldern so viel Holz zur Energiegewinnung eingeschlagen worden wie im vergangenen Jahr. 13,8 Millionen Kubikmeter bedeuteten eine Steigerung um 17,3 Prozent im Vergleich zu 2021, wie das Statistische Bundesamt am Freitag berichtete. Das sogenannte Energieholz machte damit 17,6 Prozent des gesamten Holzeinschlags aus.