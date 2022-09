Hunderte bei Infotag von Tesla: Produktion fährt weiter hoch Tesla sucht den Kontakt zu seinen Nachbarn in der Region: Nach dem Tag der offenen Tür vor fast einem Jahr steht das Unternehmen diesmal Frage und Antwort. dpa

ARCHIV - Das Logo auf der nassen Motorhaube eines roten Tesla. a/Symbolbild Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp

Grünheide -Knapp ein halbes Jahr nach der Eröffnung der europaweit ersten Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide bei Berlin haben Hunderte Interessierte einen Informationstag besucht. Am Sonntag konnten Bürgerinnen und Bürger in einer Halle Fragen über das Logistikkonzept, die Wasserversorgung, den Schutz von Umwelt und Gewässer, die geplante Batteriezellfertigung, die vorgesehene Erweiterung der Fläche und das Arbeiten bei Tesla stellen. Nach Angaben des Unternehmens kamen mehr als 500 Menschen. An 14 Ständen gaben Mitarbeiter Auskunft. Vor der Halle konnten Probefahrten gemacht werden. Für Kinder gab es in der Halle elektrobetriebene Mini-Teslas.