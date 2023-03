Hunderttausende Jobs durch Erdbeben in Türkei und Syrien weg Zehntausende Menschen kamen bei den schweren Erdbeben ums Leben. Die, die überlebt haben, können nun aber vielfach ihren Lebensunterhalt nicht mehr verdienen... dpa

Genf -Nach den schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien haben nach einem Bericht der Internationalen Arbeitsorganisation Hunderttausende Menschen ihre Jobs verloren. Es müssten dringend neue Arbeitsplätze geschaffen werden, sonst drohten Armut und Kinderarbeit, berichtete die ILO am Dienstag.