IBB bewilligt 2022 Zahlung von rund 3,5 Milliarden Euro

Berlin -Infolge des russisches Angriffskriegs gegen die Ukraine hat die Investitionsbank Berlin eine deutlich geringere Fördernachfrage der Berliner Unternehmen verzeichnet. Die Förderbank machte im vergangenen Jahr im Bereich Wirtschaftsförderung Finanzierungszusagen von rund 368 Millionen Euro, wie sie am Mittwoch in Berlin mitteilte. Ein Jahr zuvor flossen noch mehr als 440 Millionen Euro in diesem Bereich.