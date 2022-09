IBB-Chef: Mehr Energie selbst erzeugen Berlin muss aus Sicht des Chefs der Investitionsbank Berlin (IBB), Hinrich Holm, mehr Energie selbst erzeugen. Die IBB habe im Auftrag des Landes in den verg... dpa

Berlin -Berlin muss aus Sicht des Chefs der Investitionsbank Berlin (IBB), Hinrich Holm, mehr Energie selbst erzeugen. Die IBB habe im Auftrag des Landes in den vergangenen zwölf Monaten über Förderprogramme in 1500 Projekten gut 15 Megawatt Photovoltaik Leistung auf die Dächer Berlins gebracht. „Das entspricht in etwa drei großen Windrädern. Wir benötigen aber eher 200 große Windräder, um in die Nähe unserer selbst gesteckten Ziele zu kommen“, sagte Holm im Interview mit der „Berliner Morgenpost“ (Sonntag). „Wir müssen also dringend ran und Konzepte erarbeiten, mit denen wir da weiterkommen.“ Das Potenzial dafür gebe es, so Holm.