Berlin - Der Mietendeckel ist passé, doch die Probleme auf dem Berliner Wohnungsmarkt sind es nicht: Auch im Jahr 2021 steht der Markt unter massivem Druck. Es fehlt insbesondere im mittleren und unteren Preissegment an Wohnungen – und das in nahezu allen Bezirken gleichermaßen. Das ist eines der zentralen Ergebnisse des Wohnungsmarktbarometers 2021 der Investitionsbank Berlin (IBB), das an diesem Freitag veröffentlicht wird und das der Berliner Zeitung vorab vorliegt.



IBB-Wohnungsmarktbarometer: Neubau stockt, Mieten steigen

Für den Bericht hat die IBB die Einschätzung von 209 Experten zum Berliner Wohnungsmarkt ausgewertet. Die Befragung fand im Zeitraum von April bis Juni statt – der erfolgreiche Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen hat darin also noch keine Rolle gespielt. Die größten aktuellen Probleme sind nach Einschätzung der Fachleute die geringe Bautätigkeit, zu wenig geeignetes Bauland und Widerstand aus der Bevölkerung gegen neue Bauvorhaben. Da der Zuzug nach Berlin anhalten dürfte, der Neubau aber nur stockend vorankommt, gehen die Experten von weiter steigenden Mieten aus.



Auffällig ist, dass die Investitionsbedingungen für den Neubau von Mietwohnungen nur als durchschnittlich angesehen werden. Im Bereich der Eigentumswohnungen wird die Lage als besser erachtet – wobei die Fachleute auch hier in Zukunft eine erneute Verschlechterung erwarten. Als „eines der wichtigsten Handlungsfelder auch für den kommenden Senat“ bezeichnet der IBB-Vorstandsvorsitzende Hinrich Holm den Wohnungsneubau. Diese Einschätzung ist wenig überraschend, zumal das Marktbarometer aufzeigt, dass der Druck vor allem bei günstigen Wohnungen extrem groß ist. Im unterem Preissegment – also bei Mietwohnungen für weniger als sieben Euro pro Quadratmeter – klaffen Angebot und Nachfrage am weitesten auseinander. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Lage in keinem Bezirk gebessert, in Marzahn-Hellersdorf und Reinickendorf aber deutlich verschlechtert. Ähnlich verläuft die Entwicklung bei preisgebundenen Wohnungen, wobei die Experten bis 2024 eine stabile Marktlage erwarten – Entspannung ist also auch hier nicht in Sicht.

Im mittleren Preissegment, bei Mietpreisen zwischen sieben bis unter zehn Euro, ist das Angebot in acht Bezirken, darunter im innerstädtischen Bereich, aber auch am Rand der Stadt, viel zu klein. In Charlottenburg-Wilmersdorf, Mitte und Marzahn-Hellersdorf hat sich die Situation nach Ansicht der Fachleute weiter zugespitzt. Die IBB hält nüchtern fest, dass „wohnungssuchende Haushalte mit einer großen Konkurrenz am Wohnungsmarkt konfrontiert sind“ – und das in der ganzen Stadt. Einzig im oberen Preissegment, bei Mieten von zehn Euro und mehr, wird die Marktlage als ausgewogen angesehen, in Mitte und Neukölln sei das Angebot sogar größer als die Nachfrage.

Auch wer in der Mieterstadt Berlin mit dem Erwerb von Eigentum liebäugelt, steht einem angespannten Markt gegenüber. Nach einer kurzzeitigen Verschnaufpause im Jahr 2020 hat sich die Lage wieder deutlich verschlechtert: Die Nachfrage nach Häusern und Wohnungen übersteigt das Angebot teilweise deutlich. Ein Grund für die kurzfristige Entspannung könnte, neben den Corona-Turbulenzen, der Mietendeckel sein, der Vermietungen unattraktiver gemacht hat – den Verkauf hingegen umso lukrativer.

IBB-Wohnungsmarktbarometer: Corona prägt den Markt weiter

Nach Einschätzung der Experten wird die Pandemie den Berliner Wohnungsmarkt weiter beeinflussen. Das vergangene Jahr war geprägt durch Corona und die damit einhergehenden Kontakt- und Reisebeschränkungen, Unsicherheiten und Einkommensverluste. Auch der Wohnungsmarkt hat deutlich an Dynamik eingebüßt. Eine große Mehrheit der Befragten rechnet inzwischen aber wieder damit, dass die Nachfrage nach Miet- und Eigentumswohnungen zunimmt, die Preise, auch getrieben von pandemiebedingten Engpässen bei Baumaterialien und dem Fachkräftemangel, steigen.

Eine weitere Herausforderung für den Berliner Markt ist der Klimaschutz. 82 Prozent der von der IBB Befragten sehen hier Hürden – vor allem, da entsprechende Modernisierungen und Umrüstungen im Bestand mit hohen Investitionen einhergehen, wodurch die Mieten, unabhängig vom Nachfragedruck, anziehen dürften. Die IBB spricht hier von einem Zielkonflikt, da „die Mieten im angespannten Wohnungsmarkt der Stadt nicht zusätzlich durch die Klimakrise steigen“ sollen.