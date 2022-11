IEA: Europa drohen 2023 massive Engpässe bei Gasspeicherung Selbstzufriedenheit, weil es mit dem Befüllen der Gasspeicher dieses Jahr am Ende geklappt hat? Der Chef der Internationalen Energieagentur warnt: „Wir sind ... dpa

ARCHIV - IEA-Exekutivdirektor Fatih Birol warnt vor möglichen Gasengpässen im kommenden Jahr. Michel Euler/AP/dpa

Paris (dpa) -Europa drohen im Sommer 2023 nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) massive Engpässe bei der Speicherung von Gas für den darauffolgenden Winter. Wenn die Einfuhr von russischem Gas per Pipeline vollständig eingestellt wird und China wieder auf gewohntem Niveau Flüssiggas importiert, könnte fast die Hälfte des Gases für ein 95-prozentiges Auffüllen der Speicher fehlen, teilte die IEA am Donnerstag in Paris mit.