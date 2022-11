IFA bleibt weitere zehn Jahre in Berlin Die Elektronikmesse IFA bleibt für weitere zehn Jahre in Berlin. Einen entsprechenden Vertrag haben die drei beteiligten Parteien - der Rechteinhaber GFU, da... dpa

ARCHIV - Hinweisschilder an den Messehallen weisen auf die Internationale Funkausstellung IFA hin. Wolfgang Kumm/dpa/Archivbild

Berlin -Die Elektronikmesse IFA bleibt für weitere zehn Jahre in Berlin. Einen entsprechenden Vertrag haben die drei beteiligten Parteien - der Rechteinhaber GFU, das Veranstaltungsunternehmen Clarion und die Messe Berlin - am Freitag im Roten Rathaus unterschrieben, wie die Messe mitteilte. Die Einigung der Vertragspartner über den Verbleib der Technik- und Elektronikmesse in der Hauptstadt war bereits vor einigen Tagen bekannt geworden.