Ifo-Geschäftsklima steigt zum dritten Mal in Folge „Die deutsche Wirtschaft schöpft zum Weihnachtsfest Hoffnung“, sagt Ifo-Präsident Clemens Fuest angesichts des jüngsten Geschäftsklimaindex. Doch es gibt auc... dpa

ARCHIV - Containerschiffe liegen im Hafen auf der Elbe an den Terminals Eurogate (l.) und Burchardkai. Daniel Bockwoldt/dpa

München -Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Dezember zum dritten Mal in Folge verbessert. Das Ifo-Geschäftsklima stieg zum Vormonat um 2,2 Punkte auf 88,6 Zähler, wie das Ifo-Institut am Montag in München mitteilte. Sowohl die aktuelle Lage als auch die Erwartungen hellten sich auf.