Ifo: Stimmung ostdeutscher Unternehmen verbessert sich

Dresden (dpa) -Unternehmen in Ostdeutschland schätzen ihre aktuelle Lage im November dem Ifo-Institut zufolge deutlich besser ein als noch im Oktober. Demnach sei der Gesamtklimaindex für die regionale Wirtschaft um 3 Punkte gestiegen und liege nun bei 89,3 Punkten, teilte das Institut für Wirtschaftsforschung (Ifo) mit Sitz in München am Dienstag mit. Demnach blickten die Unternehmen auch zuversichtlicher auf die kommenden Monate. Im Vergleich zu den Sommermonaten liegt der Index jedoch immer noch auf eher niedrigem Niveau.