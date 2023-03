IG Metall: Aktionstag für Zukunft von Elektro-Stahlwerken Die IG Metall will sich mit einem Aktionstag für die Zukunftssicherung der Stahlindustrie und anderer energieintensiver Branchen in Sachsen und Brandenburg e... dpa

Riesa -Die IG Metall will sich mit einem Aktionstag für die Zukunftssicherung der Stahlindustrie und anderer energieintensiver Branchen in Sachsen und Brandenburg einsetzen. Wie die Gewerkschaft am Donnerstag mitteilte, sollen zum bundesweiten Aktionstag „Industriestrompreis“ am 7. März unter anderem Beschäftigte der sechs Elektrostahlwerke in Sachsen und Brandenburg zu einer Kundgebung in Riesa zusammenkommen. Der Aktionstag wird der Gewerkschaft zufolge deutschlandweit in mehr als zehn Städten stattfinden.