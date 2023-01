IG Metall besorgt über Arbeitsbedingungen bei Tesla Tesla hat mit großem Tempo in Grünheide seine Autofabrik aufgebaut, mehr als 8000 Menschen arbeiten dort. Nach Informationen der IG Metall droht die Stimmung... dpa

Berlin/Grünheide -Die IG Metall ist besorgt über die Arbeitsbedingungen bei Tesla in Grünheide. Beschäftigte berichteten der Gewerkschaft von Unmut über belastende Schichtsysteme, häufige Mehrarbeit an Wochenenden, eine sehr hohe Arbeitsbelastung insgesamt und zu wenig Personal, sagte Irene Schulz, Bezirksleiterin der IG Metall für Berlin, Brandenburg und Sachsen, am Donnerstag in Berlin. Die Angestellten sagten demnach auch, dass es in den Produktionshallen im Sommer teils zu heiß und im Winter zu kalt sei.