IG-Metall-Chef sieht gute Chancen auf Pilotabschluss Wieder einmal soll der Bezirk Baden-Württemberg einen Pilot-Tarifabschluss für die deutsche Metall- und Elektroindustrie zimmern. Die Gewerkschaft zeigt sich... dpa

Tausende Teilnehmer nehmen in Ingolstadt an einer Warnstreik-Kundgebung der IG Metall teil. Daniel Löb/dpa

Frankfurt/Ludwigsburg -IG Metall-Chef Jörg Hofmann sieht gute Chancen, in Baden-Württemberg zu einem Pilot-Tarifabschluss für die deutsche Metall- und Elektroindustrie zu kommen. In den vergangenen Tagen habe man mit den Arbeitgebern sondiert und eine Absprungbasis geschaffen, sagte der Gewerkschafter am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. „Die Arbeitgeber können den Weg freimachen“, meinte Hofmann vor der fünften regionalen Verhandlungsrunde für den Südwesten, die am Donnerstag in Ludwigsburg beginnt.