IG Metall kündigt weitere Warnstreiks in Berlin an Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall die nächste Warnstreikrunde für die Hauptstadt angekündigt. Beschäftigte zahlreicher Indust... dpa

ARCHIV - Beschäftigte von Caterpillar Motoren, Neptun Werft und SEAR GmbH streiken. Bernd Wüstneck/dpa

Berlin -Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall die nächste Warnstreikrunde für die Hauptstadt angekündigt. Beschäftigte zahlreicher Industrieunternehmen sind am Dienstag aufgerufen, die Arbeit vorübergehend niederzulegen und zu einer Kundgebung in der Siemensstadt zu kommen, teilte die Gewerkschaft am Montag mit. Betroffen sind demnach unter anderem BMW, Osram, Siemens und BSH Hausgeräte. „Wir erwarten mehr als 1200 Kolleginnen und Kollegen zur Warnstreik-Kundgebung am Dienstagmittag“, teilte der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Berlin, Jan Otto, mit.