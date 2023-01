IG Metall ruft Bundesländer zu engerer Zusammenarbeit auf Die IG Metall sieht in der Region Berlin, Brandenburg, Sachsen gute Voraussetzungen für eine starke Zukunft der Industrie - sofern die Landesregierungen enge... dpa

ARCHIV - Das Logo der IG Metall auf einem Banner. Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Berlin -Die IG Metall sieht in der Region Berlin, Brandenburg, Sachsen gute Voraussetzungen für eine starke Zukunft der Industrie - sofern die Landesregierungen enger zusammenarbeiten. „Wir haben eigentlich viel an Zukunftstechnologie hier im Bezirk, wir könnten auch regionale Lieferketten zumindest mitausbauen“, sagte Bezirksleiterin Irene Schulz am Donnerstag in Berlin und beschrieb eine Zukunftsvision: „Wenn wir in Schwedt grünen Wasserstoff erzeugen, kann der dem grünen Stahl in Eisenhüttenstadt zur Verfügung stehen und der wiederum kann die grünen Bleche in der Bahnindustrie bei Stadler, bei Siemens, oder bei BMW und Porsche oder bei Mercedes in Berlin und Ludwigsfelde bestücken.“