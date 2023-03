IG Metall will Warnstreiks bei Textilunternehmen verschärfen Die Gewerkschaft fordert 8 Prozent mehr Geld und eine bessere Altersvorsorge. Die Arbeitgeber halten die Forderungen für unrealistisch. dpa

Frankfurt/Kaarst -Die IG Metall will ihre Warnstreiks in der deutschen Textilindustrie verschärfen. „Die Arbeitgeber blockieren zentrale Themen der Beschäftigten“, erklärte IGM-Verhandlungsführerin Miriam Bürger in Frankfurt. Am Tag zuvor war die dritte Verhandlungsrunde im nordrhein-westfälischen Kaarst ohne Ergebnis beendet worden. Die Gespräche sollen am 31. März fortgesetzt werden.