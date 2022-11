IG Metall zieht positive Bilanz nach erster Warnstreikwoche Nach der ersten Warnstreikwoche im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie zeigt sich die IG Metall für Berlin, Brandenburg und Sachsen zufrieden mit de... dpa

Über 1000 Mitarbeitende des Porsche-Werkes gingen für über eine Stunde in den Warnstreik. Heiko Rebsch/dpa

Berlin -Nach der ersten Warnstreikwoche im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie zeigt sich die IG Metall für Berlin, Brandenburg und Sachsen zufrieden mit der Beteiligung - und deutet weitere Aktionen für die kommende Woche an. Allein in Berlin und Brandenburg hätten sich demnach rund 5000 Beschäftigte an den Warnstreiks über die vergangenen fünf Tage beteiligt, teilte die Gewerkschaft am Freitag mit. Weitere 10.000 seien es demnach in Sachsen gewesen.