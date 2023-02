IHK bietet Kurs für Unternehmen im Bereich Wasserstoff an Das Interesse an Fachkräften zum Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft in der Lausitz ist nach Angaben der Industrie- und Handelskammer Cottbus gestiegen. Zum U... dpa

Cottbus -Das Interesse an Fachkräften zum Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft in der Lausitz ist nach Angaben der Industrie- und Handelskammer Cottbus gestiegen. Zum Umgang mit der Technologie bietet sie deshalb künftig für Interessierte einen bundeseinheitlichen Online-Zertifikatslehrgang in ihrem Bildungszentrum an. Ziel sei es, dass die Absolventen das Potenzial und die Einsatzmöglichkeiten der Wasserstofftechnologie entlang der gesamten Wertschöpfungskette analysieren und beurteilen können, erläuterte Jens Krause, Sprecher des Wasserstoffnetzwerks Lausitz, am Dienstag.