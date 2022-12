Im Januar droht in Großbritannien eine Streik-Eskalation Einen Tag vor Weihnachten streiken in Großbritannien auch Mitarbeiter von Flughäfen. Die Arbeitsniederlegungen betreffen immer mehr Bereiche des öffentlichen... dpa

ARCHIV - Hunderte Demonstranten in London bei einer Solidaritäts-Kundgebung für die Streikenden. Tayfun Salci/ZUMA Press Wire/dpa

London -Die derzeitige Streikwelle in Großbritannien könnte nach Ansicht eines Gewerkschaftschefs nur ein Vorgeschmack dessen sein, was im neuen Jahr droht. „Ich denke, was man sehen wird, ist eine riesige Eskalation dieser Streiks im Öffentlichen Dienst und in unserer übrigen Wirtschaft, sollte die Regierung nicht an den Verhandlungstisch kommen“, sagte der Generalsekretär der Gewerkschaft PCS (Public and Commercial Services Union) dem Radiosender BBC 4 am Freitag.