Berlin - Google schielt auf weitere Anteile im Cloud-Geschäft und investiert dafür am Standort Berlin-Brandenburg. Das Unternehmen will nach Hessen hier eine weitere Cloud-Region einrichten und dazu Rechenzentren ansiedeln. Wo genau die geplant sind, wollte Googles Zentraleuropa-Chef Philipp Justus während einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag nicht verraten. Die Rechenzentren sollen aber sowohl in der Bundeshauptstadt selbst als auch in der brandenburgischen Umgebung errichtet oder angemietet werden. „Wir haben eine sehr, sehr hohe Nachfrage von Unternehmenskunden hier in der Region Berlin-Brandenburg“, so Justus.

Das Geschäft mit der Cloud ist ein riesiger Markt. Er könnte kommendes Jahr rund 480 Milliarden US-Dollar umfassen (siehe Grafik), schätzt das Marktforschungsunternehmen Gartner. Am erfolgreichsten in diesem Segment sind die Amazon-Sparte AWS (Amazon Web Services) und Microsoft. Alphabet-Chef Sundar Pichai will die Cloud-Sparte ebenfalls als wichtige Ertragssäule aufbauen. Bislang verdient Googles Mutterkonzern allerdings vor allem mit Anzeigen über Google oder Youtube, während das Cloud-Geschäft vor allem Verluste angehäuft hat.

Das Unternehmen versucht derweil, seinen Rückstand im Wettbewerb um die Cloud mit massiven Investitionen aufzuholen. Aktuell liegt Googles Anteil am internationalen Cloud-Umsatz nach Angaben des Marktforschungsinstituts Synergy Research bei 7 Prozent. Dem Institut zufolge soll Google Cloud bereits im ersten Quartal dieses Jahres rund sechs Milliarden Dollar ausgegeben haben, um diesen Anteil auszubauen. Microsoft habe wiewohl ähnlich viel investiert– AWS hingegen nur die Hälfte dieser Summe. Dabei stünde vor allem Europa besonders im Blick: Google habe eine „beeindruckende Liste“ an Projekten für neue Rechenzentren, so Synergy-Chefanalyst John Dinsdale. In Deutschland will Google bis 2030 insgesamt 1 Milliarde investieren. Welcher Anteil davon in die Region Berlin-Brandenburg fließt, ließ das Unternehmen offen.

Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop nutzte die Gunst der Wahlkampf-Stunde am Dienstag und betonte die Bedeutung der Digitalwirtschaft für Berlin. In nicht ganz einfachen Zeiten, in denen sich viele um ihre Arbeitsplätze sorgten, sei die Investitionsankündigung eine gute Nachricht, sagte Pop. Jörg Steinbach - Brandenburgs Minister für Wirtschaft, Arbeit uns Soziales - betonte die Bedeutung der Cloud als Standortfaktor. „Jeder, der sich damit beschäftigt, weiß, dass es diese Infrastruktur braucht“, so Steinbach. Am Rande des Fototermins vor der Konferenz bemerkte der Minister wiewohl: „Das kleine Unternehmen weiß noch gar nicht um die Möglichkeiten, mit der Cloud zu arbeiten.“ Da brauche es noch ein kleines Kommunikationswunder.

Googles Aktivitäten stehen gleichsam unter Beobachtung. Während Datenschutz hierzulande aktuell kein heißes politisches Eisen ist, bemühte sich der Konzern während der Konferenz in vorauseilendem Gehorsam, seine Klimaschutz-Ziele in den Fokus zu rücken. Ist doch allseits bekannt, wie viel Strom Rechenzentren verbrauchen.

Seit 2017 gleicht der Konzern nach eigenen Angaben seinen weltweiten jährlichen Stromverbrauch durch den Einkauf von erneuerbaren Energien aus. Komplett klappt das aber noch nicht. Der Branchendurchschnitt der erneuerbaren Energien liegt in den deutschen Stromnetzen bei rund 60 Prozent. Die restliche Zeit kommt der Strom auch aus Kohlekraftwerken oder Atomkraftwerken. Bis 2030 will Google das ändern. Bis dahin werde das Unternehmen „rund um die Uhr ausschließlich CO2-freie Energie nutzen“, versprach Justus. Dafür geht Google u.a. eine Partnerschaft mit dem französischen Energieversorger Engie ein, der Solar- und Windenergie in die deutschen Netze einspeisen soll.