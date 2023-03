Vonovia-Aktie im freien Fall: Droht die große Immobilienkrise?

Die Unternehmenszentrale des Immobilienkonzerns Vonovia in Bochum

Die Unternehmenszentrale des Immobilienkonzerns Vonovia in Bochum Bernd Thissen/dpa

Der Immobiliensektor durchlebt turbulente Tage. Zwei Tage in Folge muss die Vonovia-Aktie erhebliche Verluste hinnehmen, bevor sie sich am Mittwoch leicht erholt. Durch eine Abwärtsbewegung von 7,26 Prozent lag Vonovia am Dienstag nur im unteren Drittel des Dax. Auch die Aroundtown-Aktie fällt auf ein neues Rekordtief. Zudem löst eine Studie der amerikanischen Citibank Panik aus. Händler sorgen sich, es drohe Instabilität.