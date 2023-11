Immobilienblase in China? Deutscher Unternehmer warnt vor großem Crash

China ist der Wachstumsmotor der Weltwirtschaft. Während die deutsche Wirtschaft stagniert, wird die Volksrepublik auch in diesem Jahr voraussichtlich um fünf Prozent wachsen. Der chinesische Absatzmarkt ist wichtig für deutsche Export-Unternehmen – wenn die Kaufkraft der Chinesen schwindet, müssen deutsche Unternehmen die Produktion drosseln.

Chinas Regierung will den Immobiliensektor schrumpfen

Deshalb sind hierzulande viele Beobachter in Sorge um die Lage auf dem Finanzmarkt. Seit geraumer Zeit bahnt sich dort eine Krise an: Eine Spekulationsblase auf dem Immobiliensektor droht zu platzen. Und die Verschuldung der Regionalregierungen ist seit der Corona-Krise ausgeufert. Die ausstehenden Kredite der sogenannten Local Government Financing Vehicles (LGFVs), mit denen die Lokalregierungen Infrastrukturprojekte finanzieren, sind auf bis zu 8,2 Billionen US-Dollar angewachsen, schätzt der Investmentfonds der Allianz, Pimco. Im Juli konnten LGFVs kurzfristige Schulden in Höhe von 1,86 Milliarden Yuan (258 Millionen US-Dollar) nicht bedienen, berichtete Bloomberg. Ein trauriger Rekord.

Steht China also vor einem großen Crash? Johannes Petry, Experte für die chinesische Finanzwirtschaft an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, sagte der Berliner Zeitung: „Ich halte aktuelle Diskussionen über eine bevorstehende Finanzkrise in China für wenig sinnvoll.“ Im 14. Fünfjahresplan im Jahr 2021 habe die chinesische Regierung ganz klar eine Korrektur des Wirtschaftsmodells hin zu mehr „hochqualitativem Wachstum“ als wichtiges wirtschaftspolitisches Ziel gesetzt.

„Die aktuellen Verwerfungen im Immobiliensektor sind in diesem Zusammenhang als ordnungspolitisch gewollte Einhegung eines Sektors einzuschätzen, welcher lange ein maßgeblicher Wachstumstreiber war, aber inzwischen als nicht nachhaltig eingestuft wird“, erklärt Petry. Chinesische Finanzexperten bekräftigten das Vorgehen am Mittwoch nach der Tagung der nationalen Finanzkonferenz, die am Montag und Dienstag in Peking stattgefunden hatte.

China-Experte warnt vor langfristigen Schäden für die Wirtschaft

Und die gewollte Schrumpfung des Immobiliensektors zeigt erste Resultate. Wie die chinesische Regierung am Mittwoch mitteilte, sind die Kredite für den Immobiliensektor Ende September gegenüber dem Vorjahr um 100 Milliarden Yuan auf 53 Billionen Yuan, oder umgerechnet 7,3 Billionen US-Dollar gesunken sind. Der Wert der Verkäufe neuer Häuser unter den 100 größten Immobilienunternehmen fiel im Oktober um 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr, verglichen mit einem Rückgang von 29 Prozent im Vormonat.

Die chinesischen Immobilienkonzerne sind schwer in Schieflage geraten. Evergrande, das mehr als 300 Milliarden US-Dollar an Verbindlichkeiten angesammelt hat, geriet Ende 2021 in Zahlungsverzug bei seinen Offshore-Schulden. Am Montag hat das Unternehmen einen Umstrukturierungsplan vorgelegt, wonach 23 Milliarden US-Dollar der Auslandschulden in Anleihen und Aktien von liquiden Töchterunternehmen von Evergrande umgetauscht werden sollen: Evergrande Property Services Group und Evergrande New Energy Vehicle Group. Ähnlich steht es um den Immobilienriesen Country Garden. Dessen Auslandsschulden 17 Milliarden US-Dollar betragen und der im Oktober Anleihezinsen im Wert von 15 Millionen US-Dollar nicht bedienen konnte.

Nun droht eine der größten Umschuldungen der chinesischen Wirtschaftsgeschichte. China-Experte Petry geht aber von einer kontrollierten Sprengung des Finanzsystems aus: „Eine tiefgehende Finanzkrise, wie der Westen sie 2007/2009 erlebt hat, halte ich für sehr unwahrscheinlich.“ Risiken bleiben aber dennoch, warnt Petry: „Interessanter ist, ob ein Umschwung zu einem nachhaltigeren Wirtschaftsmodell politisch umsetzbar ist, oder ob eine lange Periode realwirtschaftlicher Stagnation eintritt.“

China: Deutscher Unternehmer warnt vor großem Crash

Der deutsche Unternehmensberater Volker Müller ist langjähriger Marktbeobachter, er ist seit 1992 für verschiedene Firmen in Peking tätig und berät europäische Unternehmen beim Marktzugang in China. Müller schildert im Gespräch mit der Berliner Zeitung die Herausforderungen, vor denen die chinesische Führung steht. Das chinesische Finanzsystem sei sehr stark geprägt von den vier großen staatlichen Banken: Bank of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China und der Agricultural Bank of China. Das Finanzsystem habe zwar den Vorteil, dass es sich gut regulieren lasse, gleichfalls sei es in manchen Bereichen zu starr: „Der innovative Teil des Wirtschaftssystems, wie kleine Unternehmen und Start-ups, hatte es in der Vergangenheit oft schwer, über diese Großbanken an Kredite zu kommen“, sagt Müller.

Das Ziel der Regierung sei es, den Finanz-Service für den innovativen Bereich der chinesischen Wirtschaft zu verbessern. „Die Krise im Immobilienbereich muss man vorsichtig anpacken, damit es nicht zum großen Crash kommt. Die Normalverdiener, die zum Teil schon Wohnungen angezahlt haben, dürfen nicht auf Bauruinen sitzen bleiben.“



