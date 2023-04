Adler Group vor der Pleite: Was bedeutet das für die Berliner Mieter?

Der Immobilienkonzern steht in London vor Gericht. Gläubiger wollen ihr Geld sehen. Der Shortseller Fraser Perring sieht Betrugsvorwürfe bestätigt.

Das Urteil könnte weitreichende Folgen für den Berliner Wohnungsmarkt haben: Seit Montag muss sich die Adler Group in London vor Gericht verantworten. Eine Gruppe von Investmentfonds will die Umstrukturierung des Immobilienkonzerns verhindern, der mit rund sechs Milliarden Euro verschuldet ist.

Die Adler Group klammert sich buchstäblich an den letzten Strohhalm. Sie schlägt vor, dass die Rückzahlungsfrist einiger im nächsten Jahr fälliger Anleihen verlängert, die Vergabe eines neuen Darlehens an das Unternehmen ermöglicht wird und die Zinszahlungen vorübergehend ausgesetzt werden.

Mieter bleiben auf der Strecke

Die Inhaber der Adler-Anleihen, darunter mehrere Fonds und auch der zur Deutschen Bank gehörende Vermögensverwalter DWS Group stellen den Plan infrage. Sie gehen davon aus, dass sie bei der Umstrukturierung auf einen Großteil ihres Geldes verzichten müssen. Die Adler-Anwälte haben erklärt, dass die Umstrukturierung die einzige Alternative ist. Andernfalls müsste ein Insolvenzverfahren eingeleitet werden, bei dem alle Kreditgeber Verluste hinnehmen müssten.

Was bedeutet das für die Mieter? Bei einer Pleite könnte eine Übernahme ins Haus stehen. Die Adler Group weist einen Bestand von 26.250 Wohneinheiten aus. In Berlin gibt es große Bestände, das bekannteste Großprojekt ist wohl der Steglitzer Kreisel, der saniert wird und als Luxusprojekt unter dem Namen Überlin in neuem Glanz erstrahlen soll. Auf Anfrage der Berliner Zeitung bat die Adler Group lediglich um Verständnis, „dass wir uns zu den laufenden Verhandlungen nicht äußern“.

Der Prozess in London markiert den vorläufigen Höhepunkt zahlreicher unrühmlicher Ereignisse. Der britische Shortseller Fraser Perring hatte im Oktober 2021 schwerwiegende Vorwürfe gegen das Immobilienunternehmen erhoben: „Die Adler Group ist eine Brutstätte des Betrugs, der Täuschung und der finanziellen Falschdarstellung, die darauf abzielt, ihre wahre Finanzlage zu verschleiern, die düster ist“, heißt es in dem Bericht, der unter dem provokanten Titel „Bond Bösewichte“ erschienen ist.

Erfolgreiche Wette auf Adler-Absturz

Fraser Perring ist in Deutschland kein Unbekannter. Er war maßgeblich an der Aufklärung des Wirecard-Skandals beteiligt, warnte früh die deutsche Finanzaufsicht, die, statt den Informationen nachzugehen, ein Verfahren gegen Perring einleitete. Seitdem der Shortseller seinen Bericht veröffentlicht hat, ist die Adler-Aktie im Sinkflug. Innerhalb eines Jahres ist der Kurs um fast 93 Prozent gefallen. Am Dienstag konnte man ein Wertpapier der Adler Group für 89 Cent erstehen. Shortseller (deutsch: Leerverkäufer) verdienen, wenn Aktienkurse fallen. Sie leihen sich Aktien zu einem hohen Kurs und verkaufen sie zu einem geringeren Preis. Die Differenz ist ihr Gewinn.

Shortseller Perring lässt kein gutes Haar an der Adler Group: Das Unternehmen diene „ihren Schattenvorständen und Gesellschaftern dazu, sich systematisch zum Nachteil der Anleihegläubiger, Aktionäre und Minderheitsaktionäre verschiedener börsennotierter Beteiligungen zu bereichern“. Das Geschäftsmodell bestehe darin, besser kapitalisierte Unternehmen zu erwerben oder Fusionen mit ihnen zu erzwingen, um sie dann mit Schulden zu belasten.

Perring fühlt sich im Recht: „Adler versucht, einen Teil des Geldes, das den Anleihegläubigern geschuldet wird, zu retten“, sagte er im Gespräch mit der Berliner Zeitung. „Das bestätigt unsere ursprüngliche These, die das Unternehmen vehement bestreitet: Adler wurde geplündert.“ Das Unternehmen habe die niedrigen Zinssätze ausgenutzt, um sich mit günstigen Anleihen einzudecken. Die Bilanz sei künstlich aufgebläht worden, um einen Zahlungsausfall zu verschleiern. Die Chance auf eine vollständige Erholung des Unternehmens sei fraglich, wenn die Adler Group den Zugang zu Finanzmitteln und damit die Fähigkeit zur Refinanzierung ihrer ständig wachsenden Schulden verliere, prophezeite Perring bereits im Oktober 2021.



Das Platzen der Wirecard-Blase und der Absturz der Adler Group dürfte Perring ein erkleckliches Sümmchen eingespielt haben. „Wir äußern uns nicht zu unserem Gewinn“, sagte er der Berliner Zeitung, „aber wir sind sehr zufrieden damit.“