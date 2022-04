„Geld ist Macht“, so formuliert die Commerzbank in einer Definition für ihre Kunden, worum es sich beim Impact Investing handelt. „Und diese Macht setzen Investoren zugunsten der Verbesserung in Sachen Nachhaltigkeit ein“, heißt es weiter. Nachhaltigkeit ist auch bei der Geldanlage seit Jahren ein großes Thema. Immer mehr Anleger legen Wert auf Umwelt- und Sozialstandards. Die Unterkategorie Impact Investing ist noch klein, erfährt aber immer mehr Aufmerksamkeit.

Beim Impact Investing achten Anleger nicht allein auf die Rendite, sondern wollen mit ihrer Investition auch einen „Impact“, auf Deutsch: eine Wirkung, erzielen. „Beim Impact Investing wird in Unternehmen investiert, die Probleme aktiv angehen wollen“, sagt Martin Vogelsang, Vorsitzender der Bundesinitiative Impact Investing. Zum Beispiel: Mehr nachhaltige Energien schaffen. Neben der finanziellen Rendite soll ein sozialer oder ökologischer Mehrwert entstehen. „Und der muss ganz klar messbar sein“, so Vogelsang. Doch da fängt die Schwierigkeit schon an.

Gefahr des Greenwashings besteht

„Eine verlässliche Aussage über die Wirkung von Investitionen kann derzeit nicht getroffen werden“, sagt Sascha Görlitz, Geschäftsführer des Forums Nachhaltige Geldanlage (FNG). Allgemein akzeptierte Standards zur Wirkungsmessung gibt es nicht. Hingegen existieren unzählige unterschiedliche Standards. Der bekannteste nennt sich Iris, vom internationalen Netzwerk Global Impact Investing Network (Giin). Daneben gibt es solche, die Investoren teilweise selbst für sich geschrieben haben. Solche Standards würden mit den besten Absichten geschrieben, betont Vogelsang. Einen allgemeinen und objektiven Standard hält aber auch er für nötig. „Die eingeschränkten Möglichkeiten zur Wirkungsmessung stellen nicht nur ein Risiko für Investorinnen und Investoren dar, sondern führen auch zu einer erhöhten Gefahr von Impactwashing“, so Görlitz. Investments haben den Anschein, nachhaltig zu sein und Positives zu bewirken, Unternehmen werben genau damit, sind es im engeren Sinne aber gar nicht.

Anleger, die gezielt wirkungsorientiert investieren wollen, müssen so bis zu einem gewissen Grad selbst recherchieren: Welche Nachhaltigkeitsstandards sind gegeben? Reichen mir diese aus? Und wie wird die Wirkung gemessen? Wie auch allgemein bei nachhaltigen Investments werden jeweils Schwerpunkte anders gesetzt. Es geht also auch darum, sich konkrete Fragen zu stellen, wie: Ist es mir wichtiger, dass die Unternehmen, in die ich investiere, nachhaltig in Bezug auf Umweltstandards agieren oder soll soziale Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen? Zur Bewertung werden die sogenannten ESG-Kriterien herangezogen. Die Abkürzung ESG steht dabei für Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung). Beim reinen ESG-Ansatz geht es dann vereinfacht gesagt darum, Unternehmen oder Branchen auszuschließen, um schädliche Auswirkungen auf Ökologie oder Gesellschaft zu vermeiden. Also etwa Unternehmen, die in Waffen investieren oder ihre Angestellten schlecht behandeln.

Impact Investing: Renditeerwartung unklar

Wird in Solarenergie investiert, ist der Umweltstandard gegeben. Als Messparameter, wie viel Wirkung dieses Investment zeigt, kann dann beispielsweise angelegt werden, wie viele Menschen in einer bestimmten Region wie viele Stunden mehr grünen Strom beziehen können. Andere Indikatoren für die Wirkung je nach Investment können die Menge an recyceltem Müll oder die Anzahl an neu errichteten Schulen sein.

Das lässt sich aber häufig auch erst im Nachhinein genau messen. „Diese Art von Investment braucht sehr viel Geduld und Zeit“, sagt Vogelsang. Auch, was die Aussicht auf Rendite angeht. „Zu glauben, eine Investition, zum Beispiel in ein Social Start-up, wirft sofort Rendite ab, da warne ich vor zu viel Optimismus“, so der Verbandsvorsitzende. Seiner Ansicht nach sollten Anleger die Renditeerwartung auch nicht ganz so hoch ansetzen wie bei herkömmlichen Investments – ob der Gewinn letzten Endes aber schmaler ausfällt oder sogar größer, dazu gibt es noch keine ausreichenden Daten. Görlitz vom FNG verweist auf verschiedene Studien, die belegen, dass nachhaltige Geldanlagen ihren konventionellen Pendants hinsichtlich der finanziellen Performance in nichts nachstehen. „Man muss hier allerdings zu Impact Investments differenzieren, da es je nach Investor und Investorin auch unterschiedliche Renditeerwartungen gibt“, so Görlitz.

Impact Investing weniger für Privatanleger geeignet

Dazu kommt, dass der Markt noch klein und jung ist. Nach einer Studie des Bundesverbands von 2020 beträgt das Investitionsvolumen in Deutschland circa 6,5 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Allein der Fondsmarkt ist in Deutschland 3,4 Billionen Euro schwer.

Für Privatanleger ist es ohnehin noch recht schwierig, am Impact Investing teilzunehmen. Zwar gibt es einzelne Fondslösungen für den Einstieg, der Großteil des Angebots richtet sich aber an institutionelle Anleger mit größeren Anlagesummen und höherem Risiko in Form von Unternehmensbeteiligungen, Social Impact Fonds oder Green Bonds.