In Berlin und Brandenburg weniger Arbeiter mit Niedriglohn Weniger Menschen müssen in Berlin und Brandenburg für niedrige Löhne arbeiten. Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg in Potsdam in Freitag mitteilte h... dpa

Potsdam -Weniger Menschen müssen in Berlin und Brandenburg für niedrige Löhne arbeiten. Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg in Potsdam in Freitag mitteilte hat im April dieses Jahres in Berlin jeder sechste und in Brandenburg jeder vierte abhängig Beschäftigte weniger als 12,50 Euro pro Stunde verdient und lag damit unter der bundesweiten Niedriglohnschwelle. Im April 2018 waren es noch in Berlin noch jeder fünfte und in Brandenburg jeder dritte Beschäftigte. Damals lag die bundesweite Niedriglohnschwelle noch bei 11,05 Euro pro Stunde.