Klimaneutral fliegen – das ist immer noch ein Zukunftstraum. Wer sich entscheidet, per Flugzeug zu reisen, trägt zu CO2-Emissionen bei, die dem Klima schaden. Was also tun? Wer nicht ganz auf das Fliegen verzichten möchte oder kann und trotzdem klimabewusst handeln möchte, hat die Möglichkeit, die CO2-Emissionen zumindest zu kompensieren. Heißt: Die Menge an Treibhausgas, die beim Flug ausgestoßen wird, mittels einer Geldspende an Umweltschutzprojekte an anderer Stelle einzusparen.