Ukraine-Krieg: Darum unterstützt Indien keine Russland-Sanktionen – Außenminister

Alle westlichen Demokratien außer Israel haben wegen des Angriffes auf die Ukraine Sanktionen gegen Russland verhängt. Allerdings tut dies kein Schwellenland, auch nicht Indien. Nach fast zwei Jahren seit dem Ausbruch des Krieges hat sich die indische Position dazu kaum verändert, wie aus einem Interview des indischen Außenministers Subrahmanyam Jaishankar mit der italienischen Zeitung Corriere della Sera hervorgeht.



„Bei diesen Sanktionen handelt es sich im Wesentlichen um Hebel, die den fortgeschrittenen Volkswirtschaften auf der Grundlage von über viele Jahre aufgebauten Mechanismen, Befugnissen und Instrumenten zur Verfügung stehen“, sagte Jaishankar der Zeitung anlässlich seines Besuchs in Rom vom 2. bis zum 3. November.

Indischer Minister zu Russland: Westliche Länder nutzen Sanktionen, wenn „es ihnen passt“

„Sie nutzen diese Hebel, wenn es ihnen passt. Und es ist nicht so, dass sie sich an die Vereinten Nationen wenden, um Legitimität zu erlangen: Sie tun es, wenn sie denken, dass ihre Interessen auf dem Spiel stehen“, legte der Diplomat nach, der neben Premierminister Narendra Modi zur rechtskonservativen Bharatiya Janata Party („Indische Volkspartei“) gehört.



Das Konzept der Sanktionen werde aber in vielen Teilen der Welt nicht in gleicher Weise akzeptiert, erinnerte der 68-Jährige. Es habe nur den Anschein, dass sich die ganze Welt auf Sanktionen geeinigt hätte, „so ist es nicht wirklich.“

Auf die Frage zu Lösungen im Ukraine-Krieg erinnerte der Minister an die Position des indischen Premierministers Modi, die er bei einem Treffen im September 2022 gegenüber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin dargelegt hatte. „Die gegenwärtige Ära ist keine Ära des Krieges“, sagte Modi damals. Jaishankar wies darauf hin, dass Kiew und Moskau sich an den Verhandlungstisch setzen müssten und Neu-Delhi bereit sei zu helfen. Im Krieg zwischen Israel und der Hamas setze sich Indien ebenfalls für eine diplomatische Lösung ein und glaube, dass nur die Schaffung von zwei Staaten endlich zu Ruhe in der destabilisierten Region führen könnte. „Eine solche Lösung lässt sich am besten durch Verhandlungen zwischen den Beteiligten erreichen“, sagte Jaishankar. Seiner Meinung nach gibt es heute keine bessere oder wahrscheinlichere Lösung.

Trotzdem werde es vorerst schwierig sein, den auf dem G20-Gipfel im September 2023 beschlossenen India-Middle East-Europe Economic Korridor (IMEEC) zu implementieren. Jedoch soll der Wirtschaftskorridor weiterhin ein wichtiger Bestandteil der indischen Außenpolitik bleiben. Das Projekt sieht eine Verbesserung der Infrastrukturen für den Waren- und Energietransport sowie die Datenkommunikation zwischen Indien, weiteren asiatischen Staaten, darunter denen des Persischen Golfs, sowie der EU und den USA vor.

Ukraine-Krieg: Indien sei „nicht neutral“, unterhält aber enge Beziehungen zu Moskau

Indiens Premierminister Narendra Modi stellte im Juni in einem Interview mit The Wall Street Journal fest, dass Indien im Ukraine-Krieg „nicht neutral“ sei, sondern auf der Seite des Friedens und der Notwendigkeit stehe, „das Völkerrecht und die Souveränität anderer Staaten“ zu respektieren. Er gab an, dass er Kontakte sowohl zu Putin als auch zum ukrainischen Führer Wladimir Selenskyj unterhalte.

Jedoch pflegt Neu-Delhi enge Beziehungen zu Moskau, auch im Bereich Waffen und Energie. Indien hat Russland für den Angriff gegen die Ukraine nicht öffentlich kritisiert und die entsprechende UN-Resolution, die die russische Invasion verurteilt, nicht unterstützt. Auch hält Indien den Medienberichten zufolge nicht den Preisdeckel der G7-Staaten für russisches Öl ein, der aktuell bei 60 US-Dollar pro Barrel liegt. Berichte der Berliner Zeitung zu Ölgeschäften zwischen Russland und Indien zeigen jedoch, dass Neu-Delhi genauso stark auf seine Interessen setzt und den russischen Ölpreis sowie die Zahlungsoptionen mit diktieren will.



