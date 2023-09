Indien will Russland-Geschäfte überprüfen: Arabisches Öl „viel attraktiver“

Noch vor kurzem gehörte Indien zu den Spitzenkäufern von russischem Rohöl, doch die Importe sinken seit drei Monaten kontinuierlich und erreichen kürzlich mit nur 1,57 Barrel pro Tag den niedrigsten Stand seit Januar. Hängt das nur mit den aktuellen Wartungsarbeiten in den indischen Raffinerien zusammen, oder gibt es einen anderen Grund, warum Indien des russischen Öls langsam überdrüssig wird?

Indiens Ölminister Hardeep Puri prognostiziert nun, dass die Abhängigkeit seines Landes von russischem Öl abnehmen werde. „Unsere Abhängigkeit von russischem Öl wird stark abnehmen“, sagte der indische Politiker in einem Bloomberg-Interview. „Die Kostentragfähigkeit aus dem Golf ist jetzt viel attraktiver.“ Sprich, die arabischen Länder am Persischen Golf bieten bessere Konditionen an.

Russland-Sanktionen: Sollen indische Raffinerien jetzt den Preisdeckel einhalten?

Puri fügte hinzu, die Regierung sei nicht an den Kaufentscheidungen der indischen Raffinerien beteiligt. Doch diese seien angewiesen worden, die Preisobergrenze der G7-Staaten für russisches Öl in der Höhe von 60 US-Dollar einzuhalten. Westliche Staaten hatten Ende des letzten Jahres diese Preisobergrenze für die russischen Öllieferungen an Drittländer als eine weitere Sanktion eingeführt. Moskau versprach darauf, kein Öl an Länder zu liefern, die den Preisdeckel unterstützen. Indien hat bisher nicht offiziell erklärt, ob es sich dieser Sanktionsmaßnahme anschließen wird oder nicht.

Ölpreise steigen, Rabatte für russisches Rohöl sinken: Indien sucht nach Alternativen

Seit Februar vergangen Jahres, mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs, stieg Indiens Verbrauch an russischem Öl sprunghaft an. Im Mai dieses Jahres haben indische Unternehmen 46 Prozent des gesamten Rohöls alleine aus Russland importiert. Das entsprach einem Volumen von 69 Millionen Barrel. Die bisherigen Spitzeneinkäufer, Saudi-Arabien und Irak, bezogen deutlich weniger.

Doch Indiens verschwenderischer Umgang mit billigem russischem Öl könnte bald ein Ende habe. Durch steigende Preise sinken die Rabatte auf russisches Rohöl und die Attraktivität dieser Spotkäufe verringert sich, wodurch andere Lieferquellen, auch mit befristeten Verträgen, wieder attraktiv werden. Moskau hat diese Woche außerdem angekündigt, die Exportbeschränkungen für russisches Rohöl auszuweiten. Also sucht Indien aktiv nach den alternativen Lieferanten.

Steigender Ölpreis: Indiens Wirtschaftsbilanz könnte deutlich sinken

Für Indiens Wirtschaft könnte ein Lieferstopp billigen Öls fatale Folgen haben. Da Indien mehr als 86 Prozent seines Ölbedarfs durch Importe deckt, haben Ölpreisveränderungen einen erheblichen Einfluss auf die Wirtschaft des Landes. Nach Einschätzungen von Ökonomen führt jeder Preisanstieg zu einem Leistungsbilanzdefizit in Milliardenhöhe und verringert das Bruttoinlandprodukt (BIP) um etwa 0,5 Prozent. Hardeep Puri, Indiens Ölminister, kündigte an, die Abhängigkeit von russischem Öl deutlich verringern zu wollen. Die indische Regierung ist jedoch nicht an den Kaufentscheidungen das ansässige Raffinieren beteiligt.

Um Verbraucher vor volatilen Ölpreisen zu schützen, senkte Neu-Delhi die Ölpreise für alle Verbraucher um 18 Prozent. Diesel- und Benzinpreise sind seit Mai letzten Jahres nicht angehoben worden. Dieses politische Vorgehen könnte auch mit den im nächsten Jahr anstehenden Wahlen zusammenhängen. Denn sofern die indische Wirtschaft in eine Schieflage gerät, wären Millionen von Indern, die bereits unter den Folgen der Inflation leiden, unmittelbar davon betroffen.



