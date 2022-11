Industrie-Warnstreiks im Osten: Südwesten verhandelt Während im Südwesten Deutschlands eine Einigung im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie angestrebt wird, haben Beschäftigte in Berlin, Brandenburg un... dpa

ARCHIV - Das Logo der IG Metall auf einem Banner. Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Berlin -Während im Südwesten Deutschlands eine Einigung im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie angestrebt wird, haben Beschäftigte in Berlin, Brandenburg und Sachsen erneut für Warnstreiks die Arbeit niedergelegt. Rund 2000 Beschäftigte in mehr als einem Dutzend Betrieben hätten sich am Donnerstag an den Aktionen beteiligt, teilte die IG Metall am Nachmittag mit. „Die Beschäftigten brauchen und sie erwarten eine dauerhafte und deutliche Lohnerhöhung“, hieß es von Bezirksleiterin Irene Schulz. „Eine Einmalzahlung reicht nicht, wenn die Teuerung die Lebenshaltungskosten dauerhaft nach oben treibt.“