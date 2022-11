Infineon plant Rekordinvestition nach Spitzenjahr Der Halbleiterhersteller Infineon profitiert mit einem Rekordgewinn von der hohen Nachfrage nach Chips. Jetzt heb der Konzern seine selbstgesteckten Ziele un... dpa

ARCHIV - Der Halbleiterhersteller Infineon will in Dresden 1000 Arbeitsplätze schaffen. Sven Hoppe/dpa

Neubiberg -Die Geschäfte bei Infineon brummen. Nach einem Geschäftsjahr mit Rekorden bei Gewinn und Umsatz hat der Halbleiterkonzern nicht nur seine Ziele erhöht, sondern am Montag auch die höchste Einzelinvestition der Unternehmensgeschichte angekündigt. 5 Milliarden will der Konzern in Dresden investieren und 1000 Arbeitsplätze schaffen.