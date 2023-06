Sind die Prognosen des Wirtschaftsministeriums für die deutsche Wirtschaft zu rosig? Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) antwortet: Ja!

Nach Einschätzung der Industrieländerorganisation aus Paris wird die deutsche Wirtschaftsleistung in diesem Jahr stagnieren. Das geht aus einem am Mittwoch vorgestellten Bericht hervor, der der Berliner Zeitung vorliegt. „Das schwache Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Jahr 2023 geht auf die hohe Inflation zurück“, heißt es darin. Diese schmälere die Realeinkommen und Ersparnisse, wodurch der private Konsum gedämpft werde.

Privater Konsum schrumpft laut der OECD – was sagt Habeck dazu?

Um 1,4 Prozent wird der private Konsum in diesem Jahr schrumpfen, nachdem er im vergangenen Jahr noch um 4,9 Prozent angestiegen war, heißt es weiter. Damit steht die OECD-Vorhersage im Kontrast zum prognostizierten Wachstum der Bundesregierung Ende April. Demnach bildet die in Aussicht gestellte Wachstumsrate von 0,4 Prozent die Grundlage für jüngste Steuereinschätzungen.

Der Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grünen) stellte im Frühjahr in der Bundespressekonferenz die Konjunkturprognosen der Regierung vor und sagte: „Wir sehen jetzt, dass eine schrittweise Erholung einsetzt.“ Der Grünen-Politiker lobte die Aussichten, da sie sich von 0,2 auf 0,4 verbessert hätten – „wirklich beachtlich“. Demnach habe sich die Industrie trotz der gestiegenen Energiepreise gut geschlagen.

Nur drei Länder schlechter als Deutschland – Rest wird wachsen

Aber nicht nur die Regierung stellte sich auf eine zwar schwache, dennoch aber wachsende deutsche Wirtschaft ein – auch führende Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland hatten ein Plus von 0,3 Prozent für das Land vorhergesagt. Der Internationale Währungsfonds hingegen hatte Mitte April einen Rückgang der deutschen Wirtschaftsleistung um 0,1 Prozent prognostiziert und auch im Mai düstere Zeiten für die Zukunft der deutschen Wirtschaft vorhergesagt.

Hinzu kommt laut der Industrieländerorganisation, dass von ihren 38 Mitgliedstaaten nach der neuen Prognose nur drei Länder in diesem Jahr schlechter als Deutschland abschneiden: Estland, Schweden und Chile. In Ungarn, Litauen und Finnland werde die Wirtschaftsleistung wie in Deutschland stagnieren – in den anderen Ländern hingegen wachsen.

Für die Weltwirtschaft sagt die Organisation ein Plus von 2,7 Prozent voraus. In der Eurozone soll sie im Durschnitt um 0,9 Prozent wachsen und in den USA um 1,6 Prozent. China und Indien laufen aber allen voraus, da ihre Wirtschaft laut OECD um 5,4 bzw. sechs Prozent ansteigen wird.

Zukunft der deutschen Wirtschaft: Dennoch positive Aussichten?

Hingegen der Entwicklung des stagnierenden Wachstums im Jahr 2023, erholt sich der Export Deutschlands laut dem Bericht der OECD. Auch die Investitionstätigkeit wird laut OECD trotz steigender Zinsen weiter zunehmen. Im Jahr 2024 solle die Wirtschaft sogar wieder um 1,3 Prozent wachsen.

„Entscheidende Impulse für die Konjunkturbelebung wird das Exportgeschäft liefern: Die Lieferketten entspannen sich und der Auftragsbestand ist hoch“, heißt es.

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de