Inflation in der Eurozone schwächt sich auf 8,5 Prozent ab Einer ersten Schätzung zufolge wird die Inflation in der Eurozone im Februar voraussichtlich 8,5 Prozent betragen. Im Januar hatte die Rate noch 0,1 Prozentp... dpa

Luxemburg -Die hohe Inflation in der Eurozone hat sich im Februar den vierten Monat in Folge abgeschwächt. Die Verbraucherpreise erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,5 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte.