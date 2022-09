Inflation in der Eurozone steigt auf 10 Prozent Die Teuerung in der Eurozone steigt weiter. Dafür sind vor allem die hohen Energiepriese verantwortlich. dpa

ARCHIV - Die Inflation in der Eurozone liegt aktuell bei 10 Prozent. Hendrik Schmidt/dpa

Luxemburg -Die bereits hohe Inflation in der Eurozone steigt weiter an. Im September erhöhten sich die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 10,0 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte.