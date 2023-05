US-Ökonom James K. Galbraith: Deutschlands Industrie wird unter Druck geraten

Durch den Verlust günstiger Energieimporte verliert die deutsche Industrie an Wettbewerbsfähigkeit.

James K. Galbraith grüßt auf Deutsch. Kürzlich hat er einen Vortrag an der Universität in Austin über Karl Marx gehalten, der eigentlich nach Texas statt nach London emigrieren wollte. Schon Galbraiths Vater war Wirtschaftsprofessor: John Kenneth Galbraith galt als der einflussreichste keynesianisch orientierte Ökonom der Nachkriegszeit in Amerika, u.a. war er der wirtschaftspolitische Berater von Präsident John F. Kennedy.