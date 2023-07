Inflation: Müssen wir uns auf dauerhaft hohe Preise einrichten oder ist das Schlimmste vorüber?

Das tägliche Leben ist teuer. Laut den offiziellen Daten des Statistischen Bundesamts sind die Verbraucherpreise im Juni im Vergleich zum Vorjahr um 6,4 Prozent gestiegen. Gibt es Grund zur Panik?

Nein, meint der Ökonom Sebastian Dullien. Der Anstieg der Inflation gehe ausschließlich auf Sonderfaktoren zurück. Im vergangenen Jahr waren zum 1. Juni die sogenannten Sommerhilfen der Bundesregierung in Kraft getreten, erklärt der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Damals waren die Steuern auf Kraftstoffe vorübergehend für drei Monate deutlich gesenkt worden sowie ein 9-Euro-Ticket für den Nahverkehr eingeführt worden. Dies habe die Preise in den Monaten gedrückt. „Da die Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahr errechnet wird, führt das zu einem gemessenen Anstieg der Inflation im Juni 2023“, erklärt Dullien.

Zentralbanker warnt vor dauerhaftem „Hoch-Inflations-Regime“

In den kommenden Monaten sei mit einem allmählichen Rückgang der Inflation zu rechnen, erklärt Dullien. Insgesamt rechnet das IMK für das Gesamtjahr 2023 für Deutschland mit einer Inflationsrate von 5,3 Prozent, und im kommenden Jahr mit 2,4 Prozent. Zudem weise der Inflationstrend in allen großen Euro-Ländern nach unten. „Die EZB sollte deshalb am besten nun eine Zinserhöhungspause einlegen und erst einmal beobachten, wie die massiven Zinserhöhungen der vergangenen Monate wirken“, fordert Dullien.

Davon will die Chefin der EZB, Christine Lagarde, allerdings nichts wissen. Sie hat sich in der vergangenen Woche auf der EZB-Wirtschaftskonferenz im portugiesischen Sintra sogar dafür ausgesprochen, die Leitzinsen weiter anzuheben. Die EZB strebt einen Zinssatz an, der die Wirtschaft so stark bremst, dass die Inflation wieder dauerhaft auf den EZB-Zielwert von zwei Prozent sinkt. Besonders die gestiegenen Löhne haben den Ärger der Zentralbank-Chefin hervorgerufen: Der Fachkräftemangel und der geringe Produktivitätsfortschritt führten möglicherweise dazu, dass die Löhne selbst dann stärker steigen, wenn die Wirtschaft kaum wachse, befürchtet Lagarde.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der Chefökonom der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Claudio Borio, sprang Lagarde zur Seite: Die Gesamtinflationsrate in Europa habe zwar ihren Höhepunkt überschritten und falle aktuell, sagte er im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Doch nun starte die nächste Phase der Inflationsbekämpfung, da die Gefahr bestehe, dass die Euro-Zone in ein „Hoch-Inflations-Regime“ gerate, in dem die Menschen ihr Verhalten anpassten und dadurch die Teuerung weiter verfestigten. Die Mitgliedstaaten der Euro-Zone seien deshalb angehalten, die Ausgaben ihrer nationalen Haushalte zu senken.

Beschwört die EZB eine erneute Euro-Krise herauf?

In der Euro-Zone ächzen besonders Staaten mit hoher Staatsverschuldung unter der Zinslast der EZB. Die italienische Ministerpräsidentin Georgia Meloni kritisierte am Mittwoch im Parlament in Rom: „Es ist nicht zu übersehen, dass eine ständige Erhöhung der Zinssätze unserer Wirtschaft mehr schadet, als sie die Inflation senkt, und somit ein Mittel ist, das mehr schadet, als nützt“. Steigende Zinsen verteuern die Kreditaufnahme Italiens an den internationalen Finanzmärkten. Italiens Staatsverschuldung beträgt 140 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Auch für den amerikanischen Wirtschaftshistoriker Adam Tooze führt die Politik der EZB in die Irre. „Letztes Jahr waren Inflationsbefürworter in Europa und den USA besessen von der Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale“, schrieb Tooze am Freitag in der Financial Times. Doch wie sich herausgestellt habe, hat sich die Inflation nicht nur nicht beschleunigt, sondern liegt nun auch weit unter ihren Höchstständen. „Dennoch geht die Panikmache weiter“, kritisiert Tooze. Selbst im Szenario einer sanften Landung sei eine Inflationsrate von zwei Prozent nur mit höherer Arbeitslosigkeit zu erreichen. „Im schlimmsten Fall wird es Banken stürzen und, wie der IWF gewarnt hat, fragile Schwellen- und Entwicklungsländer unter Druck setzen.“ Die nationalen Haushaltsausgaben zu begrenzen, hält Tooze für gefährlich. In einer Rezession auf Austerität zu setzen, ist während der Eurokrise in Griechenland mächtig schiefgegangen. „Hier sind wir also im Jahr 2023 angekommen: Um die Inflation wieder auf 2 Prozent zu bringen und gleichzeitig die Banken zu erhalten, pocht der gesunde Menschenverstand darauf, dass wir längerfristig höhere Zinsen und Sparmaßnahmen brauchen“, schreibt Tooze. „Und an dieser Stelle muss man sich fragen, ob die westlichen Eliten aus den letzten anderthalb Jahrzehnten etwas gelernt haben.“