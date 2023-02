Inflation steigt im Januar leicht auf 8,7 Prozent Hohe Energie- und Nahrungsmittelpreise schieben die Inflation seit Monaten an. Auch zum Jahresbeginn zeichnet sich eine durchgreifende Entspannung vorerst ni... dpa

PRODUKTION - Die Inflation bekommen viele Verbraucherinnen und Verbraucher auch beim Einkauf im Supermarkt zu spüren. Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Wiesbaden -Die Inflation in Deutschland bleibt zu Beginn des laufenden Jahres hoch. Die Verbraucherpreise stiegen im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in einer ersten Schätzung mitteilte.