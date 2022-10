Inflation steigt im Oktober auf 10,4 Prozent Die Inflation in Deutschland steigt und steigt. Hoffnung auf eine schnelle Entspannung bei den Preisen können sich Verbraucher nach Einschätzung von Volkswir... dpa

ARCHIV - Teurer Einkauf: Die Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 10,4 Prozent. Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Wiesbaden -Hohe Energie- und Lebensmittelpreise haben die Inflation in Deutschland im Oktober über die Marke von 10 Prozent getrieben. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 10,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden anhand vorläufiger Daten mitteilte.