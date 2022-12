Insolvenzen in Berlin und Brandenburg ziehen wieder an Trotz Corona-Krise sind die Unternehmensinsolvenzen in Berlin und Brandenburg auch dank staatlicher Hilfe jahrelang zurückgegangen - doch dieser Trend schein... dpa

ARCHIV - Ein Kugelschreiber liegt auf einem Antrag zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Jonas Walzberg/dpa/Illustration

Berlin -Trotz Corona-Krise sind die Unternehmensinsolvenzen in Berlin und Brandenburg auch dank staatlicher Hilfe jahrelang zurückgegangen - doch dieser Trend scheint sich allmählich zu drehen. In beiden Bundesländern hat sich die Zahl der insolventen Unternehmen in diesem Jahr wieder erhöht, wie aus einer Analyse der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervorgeht, die diese am Dienstag veröffentlichte. Demnach kamen in Berlin auf 10.000 Unternehmen 86 Insolvenzen und damit vier mehr als im Jahr davor. In Brandenburg stieg die Quote sogar von 29 auf 42 Insolvenzen pro 10.000 Betriebe.