Institut: Mieten in Brandenburg am zweitstärksten gestiegen

Frankfurt/Main -Der Anstieg der Wohnungsmieten in Brandenburg ist im dritten Quartal im Ländervergleich nur noch von Mecklenburg-Vorpommern übertroffen worden. Die Angebotsmieten haben im Vergleich zum Vorjahresquartal in Brandenburg im Durchschnitt um 9,1 Prozent zugelegt, wie aus Daten des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervorgeht. In Mecklenburg-Vorpommern lag der Anstieg im dritten Quartal demnach sogar bei 10,3 Prozent, in Sachsen dagegen nur bei 4,1 Prozent. Im Mittel der vergangenen drei Jahre kletterten die Mieten in Brandenburg nur um 5,2 Prozent.