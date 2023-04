Intel kooperiert mit Chip-Entwickler Arm Der amerikanische Halbleiter-Hersteller Intel will mit dem britischen Halbleiter-Entwickler Arm zusammenarbeiten. Chips sollen auf Basis von Arm-Designs mit ... dpa

ARCHIV - Das Logo von Intel: Der amerikanische Chip-Riese will mit dem britischen -Entwickler Arm kooperieren. Ralf Hirschberger/dpa

Santa Clara -Der Chip-Riese Intel macht einen weiteren Schritt, um ein Geschäft als Auftragsfertiger für andere Anbieter aufzubauen. Intel gab am Mittwoch eine Vereinbarung mit dem britischen Halbleiter-Entwickler Arm bekannt. Chips mit Architekturen von Arm stecken in praktisch allen Smartphones und Tablets - und kommen inzwischen auch stärker etwa in Computer, Autos und Rechenzentren zum Einsatz.