Interhyp erwartet weiteren Rückgang der Immobilienpreise Der Immobilienmarkt bietet ein paradoxes Bild: Obwohl Häuser und Eigentumswohnungen billiger werden, ist die Nachfrage schwach. Ursache sind die spürbar gest... dpa

ARCHIV - Mehrfamilienhäuser mit tausenden Wohnungen in Hannover: Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland fallen, das Kaufinteresse ist aber gering. Julian Stratenschulte/dpa

München -Der Baukreditvermittler Interhyp prophezeit für die kommenden Monate weiter sinkende Preise für Häuser und Wohnungen in Deutschland. Derzeit sei der Markt für Wohnimmobilien aus dem Gleichgewicht, sagte Vorstandschef Jörg Utecht. Nach Interhyp-Daten sind die Immobilienpreise in der zweiten Jahreshälfte 2022 vor allem in Großstädten kräftig gesunken. Gleichzeitig ist nach Worten des Managers aber auch das Kaufinteresse gedämpft.