Internet-Unterversorgung erstmals behördlich festgestellt Es gibt immer noch Haushalte in Deutschland, die in Sachen Internet keine Mindestbandweite bekommen. Das soll sich nun aber schnell ändern. dpa

Bonn -Die Bundesnetzagentur hat bundesweit erstmals eine Unterversorgung mit Telekommunikationsdiensten nach dem neuen Recht auf Versorgung festgestellt. Für einige Haushalte in vier niedersächsischen Gemeinden sei die rechtlich vorgeschriebene Mindestversorgung nicht erfüllt, erklärte Behördenpräsident Klaus Müller am Donnerstag in Bonn.