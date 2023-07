Shortseller Fraser Perring veröffentlicht Berichte über betrügerische Unternehmen und wettet auf ihre sinkenden Aktienkurse. Nun hat er die Adler Group am Haken. Ein Interview.

Der britische Leerverkäufer (englisch Shortseller) Fraser Perring hat schon so manchen deutschen Konzern in die Knie gezwungen. Shortseller verdienen an fallenden Aktienkursen, indem sie sich Aktien ausleihen, diese verkaufen und sie später – wenn die Wette aufgeht – zu niedrigeren Preisen wieder erwerben. Die Differenz wird als Gewinn behalten.