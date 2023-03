US-Ökonom Michael Hudson über Bankenkrise: Es wird schlimmer als 2008

Michael Hudson ist ein alter Hase im Banken-Business. Er arbeitete schon in den 60ern als Analyst für verschiedene US-Großbanken. Als die US-Regierung 1972 die Dollar-Gold-Bindung aufgab, schilderte er in seinem Standardwerk „Superimperialism“, wie die Vereinigten Staaten als größter Schuldnerstaat ihre globale Führungsrolle festigen konnten. Eigentlich war ihm ein anderer Weg beschieden: Er sollte seinem Patenonkel Leo Trotzki nacheifern und sich der Weltrevolution widmen. Es kam anders. Heute erreichen wir Michael Hudson in New York.

In den USA kollabieren Banken, in der Schweiz ist mit der Credit Suisse ein systemrelevantes Finanzinstitut zusammengebrochen und von der Konkurrenzbank UBS übernommen worden. Wie geht es weiter? Wird die aktuelle Bankenpleite schlimmer als die Finanzkrise von 2008?



Diesmal ist es schlimmer, weil es nicht das Ergebnis des Betrugs einer bestimmten Bank ist. Es ist nicht das Ergebnis einer Insolvenz von wenigen Banken. Nein, die derzeitige Krise ist das Ergebnis von stark steigenden Zinssätzen. Die Zentralbanken versuchen, die lockere Geldpolitik des Quantitative Easing zu beenden. Das Ergebnis ist, dass die steigenden Zinsen den Wert der Bankreserven senken. Genau das ist bei der Silicon Valley Bank passiert. Aber es geht nicht nur um diese Bank, sondern um das gesamte Bankensystem. Die Nettoabflüsse aus den Banken werden in Staatsanleihen investiert. Wenn die Anleger nur 0,2 Prozent Rendite auf Banksparkonten erzielen können, werden sie diese natürlich in Staatsanleihen umschichten, wo sie vier Prozent erzielen können. Sie ziehen also ihre Einlagen ab. Und wenn sie die Einlagen abziehen, sind die Banken gezwungen, ihre langfristigen Hypotheken oder ihre eigenen Staatsanleihen mit Verlust zu verkaufen, weil steigende Zinssätze den Marktpreis für langfristige Hypotheken und Anleihen senken. Die Banken müssen also Kapitalverluste hinnehmen.

CC BY-SA 4.0/Megan Ashcroft Zum Interviewpartner Michael Hudson (geboren 1939) ist Ökonom und emeritierter Wirtschaftsprofessor an der Universität Missouri-Kansas City. In einem Aufsatz für das Harper’s Magazine warnte er bereits 2006 vor dem Platzen der Finanzblase auf dem US-Immobilienmarkt, die 2008 in die Weltfinanzkrise mündete. Auf Deutsch sind von Michael Hudson zuletzt die Bücher erschienen: „Finanzimperialismus. Die USA und ihre Strategie der globalen Vorherrschaft“ und „Der Sektor. Warum die globale Finanzwirtschaft uns zerstört“.

Sie meinen, es ist ein Crash mit Ansage. Nimmt die US-Notenbank billigend den Zusammenbruch von Banken in Kauf?



Der Chef der Federal Reserve, Jerome Powell, hat erklärt, dass die Inflation nicht auf die US-Sanktionen gegen russische Öl- und Getreideausfuhren zurückzuführen ist. Er meint, dass die Preissteigerungen nicht das Ergebnis von Monopolpreisen sind, sondern das Ergebnis der hohen Lohnforderungen der Arbeiter. Das ist offensichtlich nicht der Fall, denn die Reallöhne sinken in den Vereinigten Staaten. Aber die Fed will, dass die Reallöhne noch tiefer sinken. Powell hat erklärt, wir brauchen zwei Millionen Arbeitslose. Also werden die Arbeitnehmer gegeneinander um Arbeitsplätze kämpfen, und sie werden alle ihre Lohnforderungen senken. Die Fed ist bereit, das Bankensystem in den Bankrott zu treiben, nur um die Arbeiter zu bekämpfen. Das zeigt, wie sehr die US-Zentralbank davon besessen ist, die Lohnsätze zu senken und Arbeitslosigkeit zu schaffen, anstatt das Finanzsystem zu nutzen, um die Wirtschaft anzukurbeln und die Beschäftigung zu erhöhen. Die Vertreter des Bankensystems schießen sich also mit ihrer arbeitnehmerfeindlichen Politik und ihrer falschen Wirtschaftstheorie selbst ins Knie.

Ohne ein Eingreifen der Zentralbanken würde die Wirtschaft kollabieren. Die Fed und die EZB stellen den Finanzmärkten Milliardenhilfen bereit. Wie beurteilen Sie die Rettungsmaßnahmen?



Die europäische Zentralbank hat ihre Zinssätze weiter angehoben, und das wird die gleichen negativen Auswirkungen haben wie in den Vereinigten Staaten. Das Problem ist: Die Banken müssen nicht den tatsächlichen Marktwert ihrer Aktiva und Reserven ausweisen. Sie weisen sie alle zum Buchwert aus, der auf einem Anschaffungspreis basiert, den sie zu Zeiten sehr niedriger Zinsen bezahlt haben. Das Bankensystem ist also mit fiktivem Kapital überflutet.

Bislang erstreckt sich die Krise nur auf die USA und die Schweiz. Sind die Deutschen aus dem Schneider, oder müssen wir uns Sorgen über unsere Spareinlagen machen?



Natürlich muss man sich in Deutschland Sorgen machen. Jedes Land, das seine Zinssätze anhebt, wird den Wert von Anleihen, Aktien und Immobilien senken. Und das wird in Europa genauso passieren, wie hier in den USA. Das Problem ist, ob die deutschen und die europäischen Banken darüber berichten, in welchem Umfang ihre Anleihen und Hypotheken an Marktwert verloren haben. Wenn sie das tun, wird der Wertverlust ihrer Vermögenswerte irgendwann ihr Eigenkapital aufzehren. Und genau das ist in den Vereinigten Staaten passiert. Daher denke ich, dass man in Europa die Vereinigten Staaten als Modell für die Zukunft Deutschlands betrachten sollte.

Welche Lehren können wir aus der Finanzkrise 2008 ziehen? War es nur eine Krise des Banken-Sektors oder betrifft die Krise auch den normalen Arbeiter?



Die Finanzkrise von 2008 ist zu einer allgemeinen Depression geworden. Die US-Regierung unter Präsident Barack Obama hatte den Fehler gemacht, die Banken mit billigem Geld zu retten, anstatt die schlechten Banken untergehen zu lassen. Darüber gab es damals eine politische Kontroverse. Die Leiterin des staatlichen Einlagensicherungsfonds Federal Deposit Insurance Corporation, Sheila Bair, wollte, dass die Citibank und die anderen betroffenen Banken untergehen. Sie sagte, dass diese Banken ihr Eigenkapital verloren hätten, weil sie betrogen hatten, indem sie Schrott-Hypothekendarlehen zu fiktiven Preisen vergaben. Die Banken seien schlecht geführt worden und hätten deshalb von der Regierung übernommen werden müssen. Aber Präsident Obama war im Grunde ein Lobbyist für die Banken. Er wurde von Robert Rubin, dem Finanzminister unter US-Präsident Bill Clinton, maßgeblich beraten. Die Obama-Regierung stürzte Amerika lieber in eine 15-jährige Depression, um die Citibank und die anderen Banken zu retten, die seine wichtigsten Wahlkampfspender waren. Die Banken sind die Hauptbeitragszahler der Demokratischen Partei. Die Regierung von Präsident Joe Biden hat die Silicon Valley Bank gerettet, weil der US-Hightech-Sektor zu den Großspendern der Demokratischen Partei gehört.

Auf die Finanzkrise 2008 folgte die Depression der Euro-Krise, mit schweren sozialen Verwerfungen in Griechenland. Könnte es der deutschen Wirtschaft diesmal ähnlich ergehen?



Die Amerikaner wollen die Krise auf Europa abwälzen. Der größte Konkurrent für die USA in der Stahlindustrie, im Maschinenbau und in der Automobilproduktion ist Deutschland. Washington will sicherstellen, dass Deutschland als wirtschaftlicher Konkurrent nicht überleben kann. Deshalb übt die US-Regierung Druck auf die deutsche Industrie aus. Deutsche Unternehmen werden dazu gedrängt, wegen der hohen Energiepreise Standorte in die Vereinigten Staaten zu verlagern – vorzugsweise in die Südstaaten, die kaum gewerkschaftlich organisiert sind.

Sie sind Finanzexperte, haben als Analyst für Banken an der Wall Street gearbeitet, die Vereinten Nation und europäische Regierungen beraten. Sagen Sie mir: Wie kommen wir wieder raus aus der Krise?



Der Punkt ist, dass die Finanzkrise durch die immensen Schulden verursacht worden ist, die seit 2008 durch die lockere Geldpolitik angehäuft wurden. Die Wirtschaft kann sich nicht erholen, wenn diese Schulden in den Vereinigten Staaten nicht abgeschrieben werden. Es gibt eine sehr hohe Verschuldung bei Automobil- und Studentenkrediten. Auch die Kreditkartenschuldner geraten zunehmend in Verzug. Und es gibt ein besonderes Problem bei großen Bürogebäuden und Gewerbeimmobilien. Seit der Corona-Pandemie sind diese in New York und anderen Städten nur zu 60 Prozent ausgelastet. Wegen der geringeren Mieteinnahmen sind die Immobilien-Eigentümer nicht in der Lage, die fälligen Hypotheken bei den Banken zu bezahlen. Es ist also zu erwarten, dass sich die Hypothekenausfälle im US-Gewerbeimmobiliensektor weiter ausbreiten und auch die privaten Schulden nicht bedient werden können. Aber die US-Regierung wird die Schulden nicht abschreiben, weil der Finanz- und der Immobiliensektor die Hauptbeitragszahler für den Wahlkampf sind, sowohl der Demokraten als auch der Republikaner. Hier sieht es also nicht sehr vielversprechend aus. Wir sind weit davon entfernt, das notwendige zu tun, um einen wirtschaftlichen Aufschwung zu schaffen, indem wir die Schulden abschreiben.