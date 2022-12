Investoren für veganen Essenlieferanten gefunden Die Produktion veganer Fertiggerichte in Rothenklempenow (Vorpommern-Greifswald) geht trotz der Insolvenz der Lunch Vegaz GmbH weiter. Wie Insolvenzverwalter... dpa

Rothenklempenow/Berlin -Die Produktion veganer Fertiggerichte in Rothenklempenow (Vorpommern-Greifswald) geht trotz der Insolvenz der Lunch Vegaz GmbH weiter. Wie Insolvenzverwalterin Antje Krins am Dienstag sagte, sind Investoren gefunden worden, die das Unternehmen unter dem Namen Planet V GmbH mit 35 Beschäftigten in Vorpommern und Berlin weiterführen. Die Gläubiger haben der übertragenden Sanierung bei einem Termin beim Amtsgericht Neubrandenburg bereits zugestimmt. Die Produktion sei lückenlos weitergeführt worden und über mehrere Monate über Insolvenzausfallgeld für die Beschäftigten abgesichert gewesen.