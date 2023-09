iPhone: Zu viel elektromagnetische Strahlung?

Droht dem iPhone 12 wegen überhöhter elektromagnetischer Strahlung ein europaweiter Rückruf? Nach Frankreich, wo die Überschreitung von Grenzwerten zuerst festgestellt wurde, befasst sich nun auch die Bundesnetzagentur mit dem Problem. Ein Sprecher sagte der Berliner Zeitung, man stehe „als zuständige Behörde in Deutschland in engem Kontakt zu der französischen Behörde“, um eine „europaweite Lösung“ zu erreichen. Die Bundesnetzagentur habe „auch Kontakt zu Apple aufgenommen“, so der Sprecher. Es lägen „aktuell keine Erkenntnisse vor, dass eine unmittelbare Gefahr von dem Gerät ausgeht“.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt laut Reuters an, keine Daten vorliegen zu haben, aus denen Rückschlüsse auf eine direkte Gefahr von Smartphones gezogen werden könnten. Die Bundesnetzagentur ist der Auffassung, dass das Verfahren in Frankreich eine leitende Funktion für Europa insgesamt habe. Die spanische Konsumentenschutz-Behörde forderte Apple auf, das Telefon aus dem Verkehr zu ziehen. Auch Belgien will reagieren.

Die französische Behörde Agence nationale des fréquences (ANFR) hatte 141 Telefone in einem Labor darauf untersuchen lassen, wie viel elektromagnetische Strahlung der Körper bei ihrem Betrieb aufnehme. Dabei sei festgestellt worden, dass beim iPhone 12 der Grenzwert (SAR) für unmittelbaren Körperkontakt – etwa in der Hand oder in der Hosentasche – überschritten werde. Statt der maximal erlaubten 4 Watt pro Kilogramm seien es 5,74 Watt gewesen.

Den Grenzwert von zwei Watt pro Kilogramm für Strahlungswerte bei einem Abstand von fünf Millimetern zum Körper habe das iPhone 12 hingegen eingehalten. Er gilt für Fälle, in denen ein Telefon etwa in einer Jacke oder Tasche getragen wird. Am Dienstag ordnete die ANFR an, dass Geräte des drei Jahre alten Modells aus den Verkaufskanälen entfernt werden müssen. Die Behörde kündigte an zu kontrollieren, ob Apple die Geräte auch tatsächlich aus dem Sortiment entfernt. Wenn Apple die Werte nicht „so schnell wie möglich“ mit einem Update korrigiere, müssten die in Frankreich im Umlauf befindlichen Geräte zurückgerufen werden, hieß es.

Eine Sprecherin des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) sagte der Berliner Zeitung, der von der ANFR kommunizierte SAR-Messwert sei dem BfS bekannt. Bei diesem kommunizierten SAR-Messwert von 5,74 Watt pro Kilogramm handele es sich „bislang um eine nicht bestätigte oder reproduzierte Einzelmessung, die eine Überschreitung des geltenden Höchstwertes darstellt“. Details zur „Vorgehensweise bei den Messungen für den speziellen Anwendungsfall der Handynutzung an Extremitäten – also etwa am Oberschenkel oder dem Arm – seien dem BfS bislang nicht bekannt“. Eigene Messergebnisse, „die Hinweise zu einer Reproduzierbarkeit der Ergebnisse liefern können“, lägen nicht vor. Die Sprecherin gibt jedoch Entwarnung: „Nutzer und Nutzerinnen des iPhone 12 sollten sich keine Sorgen wegen möglicher gesundheitlicher Auswirkungen machen. Die bisher bekannten Messergebnisse, die beim Telefonieren mit dem Handy am Kopf oder am Körper mit diesem Modell auftreten, liegen unter dem Höchstwert.“ Dies gelte nicht nur für das iPhone 12: Alle im Handel befindlichen Endgeräte müssten die entsprechenden Normen erfüllen, so die Sprecherin.

Apple hat laut Bloomberg zunächst mit einer Auskunftssperre reagiert. Apple-Mitarbeiter seien angewiesen worden, auf die Frage nach den ANFR-Untersuchungen zu sagen, dass es nichts mitzuteilen gäbe, so die Nachrichtenagentur. Mitarbeiter sollten außerdem Anträge von Kunden auf Rückgabe oder Umtausch des Telefons ablehnen, es sei denn, es wurde in den letzten zwei Wochen gekauft, wie es Apples normaler Rückgaberichtlinie entspricht. Kunden, die fragen, ob das Telefon sicher sei, sollten laut Anleitung darüber informiert werden, dass alle Apple-Produkte strengen Tests unterzogen werden. Am Freitag gab Apple schließlich bekannt, man wolle die Software des Geräts in Frankreich „anpassen“. Apples Erklärung erinnert etwas an die Autohersteller und deren erste Erklärungen zu den ominösen Abgastests: Die erhöhten Werte seien auf ein „spezielles Testprotokoll“ der ANFR zurückzuführen. Ein „Update“ solle diese Testmethode nun „berücksichtigen“ und sei nicht von Sicherheitsbedenken ausgelöst worden, teilte Apple am Freitag mit. Nach welchen Kriterien das Update technisch erfolgen soll, ist unklar. Das IT-Portal Golem schreibt, es sei möglich, dass die Sendeleistung reduziert werde.