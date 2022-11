Irland: 265 Millionen Euro Strafe gegen Facebook-Mutter Meta Die irische Datenschutzbehörde stand im Verruf, gegen Vergehen von großen IT-Konzernen aus den USA lasch vorzugehen. Nun verhängte sie das vierte hohe Bußgel... dpa

ARCHIV - Der Facebook-Mutterkonzern Meta muss in Irland nach Untersuchungen der irischen Datenschutzbehörde 265 Millionen Euro Strafe zahlen. pa Andre M. Chang/ZUMA Press Wire/d

Dublin -Nach der Veröffentlichung persönlicher Daten von bis zu 533 Millionen Facebook-Nutzern muss der Mutterkonzern Meta in Irland 265 Millionen Euro Strafe zahlen. Damit summieren sich die Strafen für Meta in dem EU-Staat auf 910 Millionen Euro in den vergangenen 14 Monaten.