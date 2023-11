Neuer Bericht: Chinas Baidu und Alibaba entfernen Israel von Online-Karten

Israel wird auf chinesischen Online-Karten aktuell nicht namentlich genannt – das sorgt bei Internetnutzern in China für Verwunderung.



Auf den chinesischsprachigen Online-Karten des Tech-Riesen Baidu sind die international anerkannten Grenzen Israels und der palästinensischen Gebiete sowie wichtige Städte zwar eingezeichnet, aber das Land wird nicht eindeutig beim Namen genannt, berichtet The Wall Street Journal. Das Gleiche gilt dem Bericht zufolge für die Online-Karten von Alibabas Amap, obwohl die Plattform ansonsten sogar kleine Länder wie Luxemburg deutlich kennzeichnet.

Der Name Israel verschwindet auf chinesischen Online-Maps – warum?

Wann genau der Name Israel aus den Karten verschwunden ist, bleibt unklar. Dennoch diskutieren chinesische Internetnutzer laut der Publikation bereits seit den Angriffen der militanten Hamas auf Israel über die Ursachen und Folgen der Eskalation. Westlichen Medienberichten zufolge wurde das chinesische Internet im vergangenen Monat mit antisemitischen Kommentaren überschwemmt. In jüngster Zeit verzeichnete beispielsweise laut The Times of India der Begriff „Anti-Juden“ einen deutlichen Anstieg an Suchanfragen und Erwähnungen auf der chinesischen Plattform WeChat.

Im Laufe der Jahre hat die chinesische Regierung gegen Karten, die anderswo im Internet veröffentlicht wurden – wie beispielsweise auf Websites von Hotels –, geklagt und Geldstrafen verhängt. Anbieter hätten sich nicht strikt an die Gebietsansprüche Pekings gehalten und zum Beispiel die Neun-Strich-Linie, die sich um das Südchinesische Meer erstreckt und international nicht anerkannt ist, weggelassen. Die Karten von Baidu und Alibaba waren dagegen zugelassen.

🇨🇳🇮🇱 China has REMOVED ISRAEL from its online maps, including Baidu and Alibaba! pic.twitter.com/UwcD86N3Pz — Hend F Q (@LadyVelvet_HFQ) October 31, 2023

Chinas Haltung und die langjährigen Beziehungen zu den Palästinensern

Im Nahostkonflikt hat die chinesische Regierung auf der einen Seite mehrmals die Kriegsparteien zum Waffenstillstand aufgerufen und Angriffe auf Zivilisten verurteilt. Auf der anderen Seite hat China den Staat Palästina bereits 1988 anerkannt. Ein Jahr darauf wurden diplomatische Beziehungen mit der palästinensischen Behörde aufgenommen.



Bei seinem Besuch in Saudi-Arabien im Jahr 2022 bezeichnete der chinesische Präsident Xi Jinping die Tatsache, dass die Weltgemeinschaft Palästina noch immer nicht als Land anerkannt werde, als „historische Ungerechtigkeit“. Er sagte, China werde die Gründung eines palästinensischen Staates mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt unterstützen.

Auch Außenminister Wang Yi äußerte sich in einem Telefonat Mitte Oktober mit seinem saudi-arabischen Amtskollegen zum Konflikt, verurteilte dabei die anhaltenden israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen und forderte Tel Aviv auf, seine „kollektive Bestrafung“ der Zivilbevölkerung einzustellen. „Israels Aktionen gehen über Selbstverteidigung hinaus“, sagte er zu Prinz Faisal bin Farhan Al Saud.



