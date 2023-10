Israel verhängt Blockade gegen Gaza: Kein Strom, kein Wasser, keine Lebensmittel

Der Angriff der Hamas auf Israel und die darauffolgende Kriegserklärung Jerusalems zeigten am Montag erste wirtschaftliche Folgen. Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant kündigte eine Totalblockade von Gaza an. Es soll keine Strom-, Treibstoff- und Nahrungsmittellieferungen für die Zivilbevölkerung von mehr als drei Millionen Menschen in Gaza geben. Gallant sagte laut Bloomberg: „Ich habe einen Befehl gegeben – Gaza wird vollständig abgeriegelt. Es wird keinen Strom, keine Lebensmittel und keinen Treibstoff geben. Wir kämpfen gegen Barbaren und reagieren entsprechend.“ Energieminister Israel Katz gab in einer Erklärung eine weitere Maßnahme bekannt: „Ich habe angeordnet, dass die Wasserversorgung von Israel nach Gaza sofort unterbrochen wird.“

Die EU kündigte an, ihre gesamte Entwicklungsfinanzierung für die Palästinensergebiete auf den Prüfstand zu stellen. Der Zahlungsstopp betrifft Hilfsgelder in Höhe von 691 Millionen Euro. Die humanitäre Lage in Gaza wird sich durch die Blockade weiter verschärfen. Ein Sprecher des UN-Hilfswerks für Palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) in Gaza sagte der dpa am Montag: „Gaza ist überfüllt. Die Lage der Menschen ist sehr schwer.“ Die Hamas verwendet die Zivilbevölkerung als menschliche Schutzschilde. Im Zuge des Überfalls auf Israel wurden etwa 150 Israelis nach Gaza verschleppt und werden dort als Geiseln gefangen gehalten. Die Hamas forderte am Montag einen Gefangenenaustausch. Die Palästinenserorganisation verlange die Freilassung von 36 in Israel inhaftierten Palästinenserinnen für die Übergabe von älteren entführten Israelinnen, sagte ein Hamas-Sprecher am Montag. Wie viele israelische Frauen ausgetauscht werden sollen, sagte der Sprecher nicht. Der Golfstaat Katar vermittelt demnach. Katar ist einer der Hauptfinanciers der Hamas.

Auch Israel selbst ist wirtschaftlich schwer getroffen. Bereits in den vergangenen Monaten hatten zahlreiche Technologie-Unternehmen das Land verlassen, weil sie den Kurs der radikal-religiösen Regierung unter Premier Benjamin Netanjahu ablehnen. Die Angriffe auf israelischem Territorium haben Investoren weiter abgeschreckt. Die israelische Notenbank kündigte daher am Montag an, dass sie Devisenreserven in Höhe von bis zu 30 Milliarden US-Dollar verkaufen werde, um die Landeswährung Schekel zu stützen. Der Schekel war nach dem Angriff vom Wochenende stark gefallen. „Die Bank wird in der kommenden Zeit auf dem Markt tätig sein, um die Volatilität des Schekel-Wechselkurses zu mildern und die notwendige Liquidität für das weitere reibungslose Funktionieren der Märkte bereitzustellen“, teilte die Zentralbank in einer am Montag veröffentlichten Erklärung mit. Der Schekel erholte sich nach der Ankündigung der Intervention.

Die Energiebranche ist von den Kämpfen unmittelbar betroffen: Israel ordnete am Montag die Schließung des Tamar-Feldes, eines großen Chevron-Gasfeldes, an. Als Grund nannte Jerusalem Sicherheitsbedenken. „Unsere oberste Priorität ist die Sicherheit unseres Personals, der Gemeinden, in denen wir tätig sind, der Umwelt und unserer Einrichtungen“, sagte Chevron in einer per E-Mail versandten Erklärung. Das Unternehmen beliefere weiterhin Kunden in Israel und der Region aus einem anderen Großprojekt namens Leviathan, teilte Chevron mit. Die Ausbeutung von Gasvorkommen hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten die Wirtschaft verändert und Israel zu einem Exporteur des Brennstoffs gemacht. Ein Teil der Lieferungen geht nach Ägypten. Von dort aus gelangt das Gas nach Europa, wo es als Ersatz für die Lieferungen durch die russischen Pipelines gebraucht wird. Die Unterbrechung von Tamar könnte zu Lieferkürzungen oder -verzögerungen führen. Ägypten hatte kurz vor dem Winterbeginn in Europa geplant, die Exporte von Flüssigerdgas in diesem Monat wieder aufzunehmen. Die europäischen Gaspreise stiegen am Montag deutlich um bis zu 12 Prozent.

Die Schließung von Tamar war einer der Faktoren, die am Montag die Rohölpreise auf bis zu 89 US-Dollar pro Barrel stiegen ließen. Es wird befürchtet, dass der Angriff der Hamas auf Israel die Spannungen im Nahen Osten erhöhen und die Produktion führender Ölproduzenten beeinträchtigen könnte. Brent, die internationale Öl-Benchmark, stieg im frühen Asienhandel um bis zu 5,2 Prozent, stabilisierte sich dann aber und notierte um 3,8 Prozent höher bei 87,83 US-Dollar. WTI, der US-Pendant, stieg um 4 Prozent auf 86,07 US-Dollar.

Die Entwicklung nährt Befürchtungen, dass höhere Energiepreise die Inflation weltweit wieder anheizen könnten. Angebotskürzungen durch die großen Produzenten Saudi-Arabien und Russland hatten Brent Ende September auf mehr als 97 US-Dollar pro Barrel steigen lassen. Vergangene Woche gaben die Preise jedoch wieder nach, weil sich eine Verlangsamung des globalen Wachstums um 11 Prozent abzeichnet.

Israel ist kein Ölproduzent. Es ist jedoch denkbar, dass der Konflikt zu größerer Unsicherheit in der Region führen und zu einer strengeren Durchsetzung der Sanktionen gegen Öl aus dem Iran führen könnte, dessen Außenministerium die Aktionen der Hamas als Akt der Selbstverteidigung unterstützt.

Der Konflikt könnte auch die Bemühungen der Biden-Regierung in den USA erschweren, mit Saudi-Arabien ein Abkommen zur Normalisierung der Beziehungen zu Israel auszuhandeln. Eine Hoffnung der Amerikaner war, dass die Saudis im Zuge eines Deals ihre Ölfördermenge erhöhen würden. „Die israelische Regierung verspricht eine beispiellose Reaktion, und es ist schwer vorstellbar, wie Normalisierungsgespräche mit den Saudis parallel zu einer heftigen militärischen Gegenoffensive verlaufen können“, sagte Helima Croft, Leiterin der globalen Rohstoffstrategie bei RBC Capital Markets, der Financial Times (FT).

Der Preisanstieg war die Folge eines Berichts im Wall Street Journal. Die Zeitung zitierte hochrangige Hamas-Mitglieder mit der Aussage, dass Vertreter der Islamischen Revolutionsgarde des Iran bei der Planung des Überraschungsangriffs der militanten Gruppe auf Israel mitgewirkt hätten. Sie sollen sich kürzlich mit der Hamas getroffen haben. Amerikas Außenminister Antony Blinken sagte CNN, dass „wir noch keine Beweise dafür gesehen haben, dass der Iran diesen bestimmten Angriff geleitet hat oder dahintersteckte“. Teheran bestreitet jegliche Beteiligung an dem Angriff. Das iranische Außenministerium sagte am Montag, dass es auf alle Drohungen und Anschuldigungen bezüglich seiner angeblichen Beteiligung reagieren werde.

Die USA teilten am Sonntag mit, sie würden eine Flugzeugträgergruppe und Kampfjets in das östliche Mittelmeer verlegen und Israel mit Munition versorgen, um die Bemühungen der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) zu unterstützen, die Kontrolle über das Gebiet wiederherzustellen. Sollte der Iran als Drahtzieher ausgemacht werden, wären die USA gezwungen, ihre Sanktionen gegen iranische Ölgeschäfte energischer durchzusetzen. Die Amerikaner haben sich bisher zurückgehalten, um die Treibstoffpreise in den USA im Wahljahr nicht in die Höhe zu treiben.

Die internationalen Finanzmärkte sind wegen der Entwicklung nervös: US-Aktien-Futures, asiatische und europäische Aktienmärkte sowie Anleiherenditen fielen weltweit. Anleger gingen risikoreichen Anlagen wie Aktien aus dem Weg und kauften stattdessen Gold, Anleihen und den Dollar. Angesichts der Ereignisse im Nahen Osten waren Rüstungstitel wegen der gestiegenen Nachfrage nach Kriegsgütern gefragt. So schnellten die Aktien von Rheinmetall und Hensoldt in die Höhe. Dagegen litten die Papiere von Fluggesellschaften unter den deutlich steigenden Ölpreisen, die tendenziell die Kerosinkosten befeuern.

Die Aktien von Ölkonzernen wiederum zogen deutlich an. Der britische Leitindex FTSE 100 schaffte es, gegen den Trend moderat zu steigen. Ölwerte sind im FTSE stark gewichtet.